СК завел дело на стендап-комика Останина из-за оскорбления участника СВО

ГСУ СК России по Москве возбудил уголовное дело по факту разжигания ненависти и унижения достоинства личности, спровоцированного недавним выступлением комика Артемия Останина, содержащим оскорбительные реплики в адрес участника специальной военной операции.

© Московский Комсомолец

Напомним, что Останин озвучил циничную «шутку», в которой высмеял инцидент с мужчиной, лишившимся конечности из-за подрыва на мине. После общественного резонанса комику запретили появляться на сцене одного из московских заведений.

Реакция интернет-сообщества также не заставила себя долго ждать: пользователи социальных сетей предложили зрителям, нашедшим шутку забавной, лично отправиться в зону СВО для участия в разминировании территорий. Общественное движение «Зов народа» обратилось к правоохранительным органам с требованием провести тщательную проверку произошедшего. Это обращение общественников есть в распоряжении редакции RT.