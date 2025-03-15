Суд арестовал обвиняемого в избиении до смерти мужчины в Бутовском лесопарке

Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве мужчины в Бутовском лесопарке в ТиНАО. Об этом в субботу, 15 марта сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

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— Постановлением Щербинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пергамент Дмитрия Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, на срок 1 месяц 29 суток, — говорится в Telegram-канале судов.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили 12 марта. В связи с этим была организована доследственная проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».

Спустя два дня в рамках этого дела троих подростков в возрасте от 14 до 18 лет задержали.