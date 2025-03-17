Выросло количество погибших в результате пронесшихся над США опустошающих торнадо

В результате мощного шторма, который на прошедшей неделе пронесся по территории США, погибли по меньшей мере 39 человек в семи штатах.

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Подтверждена гибель трех человек в Алабаме, где, как утверждает губернатор Кей Айви, проводится оценка ущерба более чем в половине округов штата..

”Вчерашние суровые погодные условия затронули большую часть Алабамы", - говорится в заявлении Айви в воскресенье утром. "К сожалению, мы узнали о гибели по меньшей мере двух наших соотечественников из Алабамы — одного человека в Плантерсвилле и одного в Уинтерборо”.

К вечеру воскресенья губернатором была подтверждена третья смерть в округе Даллас.

По словам представителя Департамента по чрезвычайным ситуациям штата Оклахома Кели Кейн, погодные условия привели к сильным ветрам и лесным пожарам в Оклахоме, в результате которых погибли по меньшей мере четыре человека в четырех отдельных округах.

По словам представителей управления по чрезвычайным ситуациям штата, один человек погиб из-за ухудшения видимости в округе Гарфилд. Случаи смерти также были подтверждены в округах Хаскелл, Линкольн и Пауни, говорится в воскресном заявлении Кейна.

В округе Линкольн юношеский тренер по рестлингу скончался после того, как получил серьезные ожоги во время лесных пожаров в пятницу, сообщает филиал CNN KOCO. Аллен Фергюсон скончался в субботу, согласно странице на GoFundMe, которую создала его семья. Сын Фергюсона также получил серьезные ожоги, и ему ”предстоит долгий путь к выздоровлению", говорится на странице.

Части Пенсильвании, Нью-Йорка, а также срединно-Атлантические и юго-восточные штаты по-прежнему находятся под наблюдением Национальной метеорологической службы из-за разрушительных ветров и торнадо, пишет The Guardian.

В заявлении Белого дома Дональд Трамп заявил, что он следит за торнадо и штормами. Трамп объявил, что в Арканзас переброшена национальная гвардия, и пообещал помощь государственным и местным властям.

Штормы, обрушившиеся на юг и средний запад, в воскресенье переместились на восток. По данным веб-сайта PowerOutage, более 340 000 потребителей остались без электричества в пострадавших районах по состоянию на конец дня в воскресенье.

В Миссури зарегистрировано наибольшее число смертей - 12 смертельных случаев в пяти округах, о чем сообщил дорожный патруль штата в социальных сетях. Губернатор Миссури Майк Кехо заявил, что в штате все еще числится один человек пропавшим без вести, в результате чего в 27 округах произошли масштабные разрушения.

Робби Майерс, директор по чрезвычайным ситуациям округа Батлер, штат Миссури, сообщил журналистам, что в округе было разрушено более 500 домов, церковь и продуктовый магазин. По его словам, парк передвижных домов-прицепов был “полностью разрушен”.

“Здесь все очень плохо”, - сказал агентству Reuters житель округа Батлер, штат Миссури, Рик Бриттингем. “В трейлерном парке, расположенном дальше по улице, были жертвы. Я имею в виду, что у нас нет ничего, что могло бы сравниться с этим. У меня все еще есть дом. У них ничего не осталось.”

Губернатор Миссисипи Тейт Ривз опубликовал в социальных сетях сообщение о шести смертельных случаях в штате – одном в округе Ковингтон, двух в округе Джефферсон-Дэвис и трех в округе Уолтхолл. По предварительным оценкам, по всему штату пострадали 29 человек, а 21 округ пострадал от шторма, сказал Ривз.

Хейли Харт и ее жених Стив Ромеро сидели на корточках со своими тремя хаски в своей Toyota Celica 1994 года выпуска, когда торнадо разрушил их дом в субботу в Тайлертауне, штат Миссисипи. Ромеро сказал, что он молился вслух и обнял Харт, когда машина перевернулась на бок, разбив стекла, прежде чем снова приземлиться на колеса. После того, как смерч прошел, они услышали, как люди поблизости звали на помощь.

“Это был дурной сон, ставший явью", - сказал Ромеро.

В соседнем доме бабушка и дедушка Харт выбрались из-под обломков своего разрушенного дома после того, как нашли убежище в ванной комнате, когда падающие деревья обрушили крышу.

“Все обрушивалось на нас, - сказала Донна Бланзетт, бабушка Хейли Харт. – Все, что я могла делать, это молиться Богу, чтобы он спас нас”.

Они отделались лишь несколькими царапинами и ушибами. Члены семьи, друзья и волонтеры провели воскресенье, разбирая завалы и собирая все, что смогли найти, – немного влажной одежды, фотоальбом и несколько туалетных принадлежностей.

“Я так рада, что ты жива”, - сказала Харт сквозь слезы, обнимая свою бабушку в воскресенье.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что время ожидания торнадо в основном истекло, но опасные ветры все еще возможны в Каролине, Восточной Джорджии и северной Флориде.

В Арканзасе погибли три человека, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям штата, добавив, что 32 человека получили ранения.

Подтверждена гибель восьми человек в результате аварии с участием более 50 автомобилей в округе Шерман в Канзасе, вызванной сильной пыльной бурей, говорится в заявлении Канзасского дорожного патруля. Многие пострадавшие путешественники были доставлены в местные больницы.

По данным департамента общественной безопасности штата, аварии, вызванные пыльными бурями близ Амарилло, штат Техас, привели к трем смертям. Вызванные ветром лесные пожары нанесли значительный ущерб в Техасе и Оклахоме, и в воскресенье официальные лица предупредили, что на следующей неделе некоторые районы обоих штатов снова столкнутся с повышенным риском возникновения пожаров.

По словам губернатора штата Кевина Ститта, по всей Оклахоме было зарегистрировано более 130 пожаров, и почти 300 домов были повреждены или разрушены.

“Ни у кого нет достаточных ресурсов для борьбы с пожарами, когда ветер дует со скоростью 70 миль в час, - сказал Терри Эссари, начальник пожарной охраны Стиллуотера, штат Оклахома. – Это непреодолимая задача”.

Представитель департамента по чрезвычайным ситуациям штата Оклахома Кели Кейн заявила в воскресенье, что в результате лесных пожаров и непогоды погибли два человека. С пятницы по полдень воскресенья сообщалось о тридцати девяти торнадо, но, по данным Центра прогнозирования погоды Национальной метеорологической службы, их число еще не подтверждено.