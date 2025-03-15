В Сирии прогремел мощный взрыв

По меньшей мере три человека погибли в результате сильного взрыва на юге сирийского города Латакия. Об этом сообщили местные СМИ.

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В результате инцидента обрушилось одно из зданий в районе Эр-Рамль. Среди местных жителей есть раненые, их количество уточняется. Причины взрыва на данный момент неизвестна, передает телеканал Syria-TV.

9 марта стало известно, что силы безопасности Сирии и вооруженные формирования столкнулись в противостоянии в пригороде Латакии. Дополнительные подразделения сил общей безопасности направились в район Аль-Кадмус, расположенный в пригороде Тартуса, с целью установить порядок в этом районе.

Боевые столкновения начались в четверг, 6 марта, и продолжались в Джебле, нескольких районах Латакии, а также в гористой местности провинций Латакия и Тартус. Вооруженные формирования выступили против нового руководства страны.

Ранее появилась информация, что около 130 мирных жителей были убиты во время боестолкновений. Сотрудники сил безопасности штурмовали дома и казнили людей, особенно интенсивно в городе Баниас.