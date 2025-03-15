Несколько человек пострадали при взрыве трубы на рязанском НПЗ

В Рязанской области как минимум три человека пострадали из-за взрыва трубы на территории нефтеперерабатывающей компании.

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Об этом РИА Новости сообщили в местной Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

«Взрыв трубы был в 10:35 на РНПК», — сказал собеседник агентства.

По полученной информации, их госпитализировали.

14 марта взрыв произошел в многоэтажном жилом доме, который находится в районе Дорогомилово на западе Москвы. Как отметили журналисты, здание находится на Резервном проезде. Одна из местных жительниц рассказала «Газете.Ru», что взрыв произошел примерно в 6:20 мск. По словам женщины, в это время она услышала характерный громкий звук.

Утром 14 марта мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки украинских беспилотников на Москву. Он уточнил, что всего системы противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона. При этом обломки сбитых летательных аппаратов упали на землю, сейчас их ликвидируют сотрудники профильных служб.