Медбрат в Германии убил 9 человек ради «спокойной ночи» на работе

Медбрата в Германии обвинили в убийстве 9 человек ради спокойных смен
Прокуратура Аахена предъявила обвинения экс-сотруднику клиники на западе Германии в 9 убийствах и 34 покушениях на убийство. Об этом пишет Bild со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным газеты, 44-летний мужчина был сотрудником клиники в городе Вюрзелен, работал в отделении паллиативной помощи. В 2024 году руководство больницы заметило нарушения в его работе и обратилось в полицию.
Следователи в рамках расследования изучили документы медучреждения, провели допросы бывших пациентов, осуществили эксгумацию нескольких тел.
По данным следствия, медбрат вводил тяжело больным людям слишком большие дозы обезболивающих или седативных средств с тем, чтобы обеспечить себе спокойные ночные смены.
В прокуратуре уточнили, что среди жертв подозреваемого оказались пациенты, прошедшие курс лечения в полном объеме. Следственные действия в рамках расследования продолжаются.