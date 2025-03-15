Медбрат в Германии убил 9 человек ради «спокойной ночи» на работе

Прокуратура Аахена предъявила обвинения экс-сотруднику клиники на западе Германии в 9 убийствах и 34 покушениях на убийство. Об этом пишет Bild со ссылкой на пресс-службу ведомства.

© ZUMA/ТАСС

По данным газеты, 44-летний мужчина был сотрудником клиники в городе Вюрзелен, работал в отделении паллиативной помощи. В 2024 году руководство больницы заметило нарушения в его работе и обратилось в полицию.

Следователи в рамках расследования изучили документы медучреждения, провели допросы бывших пациентов, осуществили эксгумацию нескольких тел.

По данным следствия, медбрат вводил тяжело больным людям слишком большие дозы обезболивающих или седативных средств с тем, чтобы обеспечить себе спокойные ночные смены.

В прокуратуре уточнили, что среди жертв подозреваемого оказались пациенты, прошедшие курс лечения в полном объеме. Следственные действия в рамках расследования продолжаются.