Стало известно о состоянии пострадавших при наезде машины на протестующих в Сербии

Три человека, в которых въехала машина во время протеста в сербской столице, получили легкие травмы.

© Газета.Ru

Об этом сообщили в МВД Сербии.

«Две женщины и молодой человек, которые были сбиты в районе Беле-Воде, осмотрены в центре скорой помощи, и после проведения полной диагностики у них установлены легкие телесные повреждения», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что пострадавшему юноше 18 лет, женщинам — 50 и 55 лет. Полиция и прокуратура Сербии выясняют все обстоятельства случившегося, отмечается в сообщении МВД.

Инцидент произошел 15 марта. Машина въехала в толпу протестующих. 50-летний водитель автомобиля BMW сопротивлялся полиции при задержании, но в итоге сдался, писали местные издания.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.