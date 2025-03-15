В Дагестане загорелся один из крупнейших лесных массивов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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Возгорание началось утром на склоне горы Хрюгского леса, расположенном в Ахтынском районе республики. В ликвидации пожара задействованы 64 человека, 40 из которых — местные жители.

Уточняется, что к месту инцидента невозможно подвезти специализированную технику. Работы по ликвидации пожара в настоящий момент осложнены.

Ранее сообщалось, что природные пожары охватили тысячи гектаров в Приморье.