В Белграде BMW въехал в толпу протестующих, есть раненые

В Белграде автомобиль BMW въехал в толпу протестующих, известно о трех пострадавших. Водитель скрылся, его удалось быстро задержать, при этом он оказал сопротивление полиции, сообщает газета Blic.

Инцидент произошел сегодня в белградском районе Жарково. Во время протестного шествия BMW въехал в группу людей.

На появившихся в Сети кадрах видно, что одну из пострадавших водитель «подхватил на капот», она проехала так некоторое время, а потом упала. Водитель не стал останавливаться и скрылся с места происшествия.

Всего, по предварительным данным, пострадали три человека, их увезли на скорой.

Полицейские оперативно обнаружили и арестовали 50-летнего водителя. Он «оказал активное сопротивление, но был арестован полицией».

Водителя допрашивают, пока его мотивы неизвестны.

В Белграде сегодня намечается большой студенческий протест под лозунгом «15 за 15». Он связан с трагическими событиями в Нови-Саде.

Организаторы говорят о мирном характере акции. Однако госчиновники предупредили о серьезных признаках того, что не исключены «преднамеренные инциденты и насилие», а также попытки захватить здания Национального собрания и Конституционного суда, отмечает RT.