В Тбилиси застрелили брата вора в законе Мераба Сухумского

В Тбилиси убит брат известного вора в законе Мераба Сухумского и друг лидера Таганской ОПГ Леван Джангвеладзе, сообщают telegram-каналы.

Мужчина был застрелен неизвестным, когда шел по тротуару.

«В центре Тбилиси застрелен брат одного из влиятельных воров в законе, Мераба Сухумского, и друг лидера Таганской ОПГ Леван Джангвеладзе... 60-летнего Джангвеладзе расстреляли накануне вечером на улице Чавчавадзе, когда он шел по тротуару», — пишет telegram-канал Shot.

Киллер долгое время ожидал свою жертву около ресторана, после чего произвел несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. В результате атаки на брата Сухумского было выпущено девять пуль, некоторые из которых даже попали в близлежащее кафе, выбив стекла.

Следствие по данному делу ведет МВД Грузии, однако подозреваемый пока не задержан. По предварительным данным, убийство может быть связано с конфликтом между Джангвеладзе и другим криминальным авторитетом Шакро Молодым. Джангвеладзе, который недавно приехал на похороны знакомого из-за границы, владел тремя типографиями в Москве.

Убийц криминального авторитета задержали в Петербурге и Псковской области

Леван Джангвеладзе принимал активное участие во всех криминальных разборках, которые велись его братом Мерабом Сухумским, и занимался управлением его делами, включая легальный бизнес. В преступных кругах его имя ассоциируется с убийствами таких известных фигур, как Япончик и Дед Хасан. В числе его знакомых значится руководитель Таганской ОПГ Игорь Жирноклеев, находящийся под судом за создание ОПГ и активное участие в ее деятельности.