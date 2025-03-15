Пятилетний мальчик на велосипеде убил пожилую женщину

В итальянском городе Милане прогулка в парке завершилась для 87-летней женщины смертью. Об этом пишет Corriere della Sera.

ЧП произошло два года назад, в марте 2023 года. 87-летняя итальянка гуляла вместе со своим 74-летним приятелем. Женщину задел мальчик пяти лет, который учился ездить на двухколесном велосипеде. Пожилая женщина не смогла удержаться на ногах. Она ударилась головой, упав на землю.

Отец, который сопровождал ребенка, вызвал скорую помощь. Самочувствие женщины ухудшилось до прибытия медиков.

Пенсионерку забрали в медицинское учреждение, медики приложили усилия, чтобы помочь ей, но она скончалась.

Представители прокуратуры возбудили дело против отца мальчика. Обвинение утверждало, что мужчина должен был контролировать своего сына.

Но суд, рассматривая случай, сделал вывод, что предугадать случившийся инцидент не было возможно. А мальчик ехал со скоростью, которая была не достаточна для создания угрозы для жизни.