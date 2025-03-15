Во Франции мать и двое сыновей с ножом ворвались в школу

Мать и двое ее сыновей, один из которых был вооружен ножом, ворвались в лицей Ле Корбюзье во французском городе Пуасси, чтобы напасть на ученика. Женщина и один ее сын были задержаны, второй скрылся. Об инциденте сообщает Le Journal du Dimanche.

Инцидент произошел накануне в 40-тысячном городе Пуасси, расположенном в 32 км от Парижа. Известно, что братья учатся в этой школе, один из них поссорился со старшеклассником и «хотел уладить спор».

Руководство лицея успело вызвать полицию. Благодаря оперативному вмешательству органов мать и один из ее сыновей были нейтрализованы, а другому удалось сбежать. По словам одного из сотрудников, «все были очень быстро избавлены от опасности» и «никто не испугался».

Издание отмечает, что с начала года в средней школе Ле Корбюзье произошел всплеск насилия и грабежей. Мэр Пуасси Сандрин Дос Сантос заявила, что разделяет «законную обеспокоенность учащихся, родителей и образовательного сообщества».

Однако, она уверяет, что «быстрое вмешательство правоохранительных органов, национальной и муниципальной полиции, несомненно, позволило избежать драмы».

После инцидентов Сантос попросила усилить патрулирование на окраинах учреждения. Более того, мэр выступает за «большой национальный план действий» по борьбе с хранением холодного оружия, особенно несовершеннолетними.

«Мы должны защитить наших детей. Это срочно», — заявила она.

В местном управлении образования подтвердили факт нападения 14 марта и указали, что лицей может обратиться в Академический центр помощи школам и учреждениям (CAAEE-EMS). Он специализируется на предотвращении насилия во французских школах.