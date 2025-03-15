Два россиянина 7 лет насиловали сестру-школьницу

Два жителя города Боброва Воронежской области систематически насиловали младшую сестру на протяжении семи лет, сообщает телеграм-канал «BAZA».

По информации правоохранительных органов, развращать и насиловать девушку 22-летний и 20-летний братья начали в 2017 году. В то время родственнице было четырнадцать лет.

Изнасилования были дома, они длились до 2024 года. Силовики утверждают, что братья угрожали и применяли насилие в отношении сестры, поэтому она боялась и ничего не рассказывала.

Насильники задержаны. Возбуждены уголовные дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование».