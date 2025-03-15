Сын начальника железной дороги отдал телефонным мошенникам 27 млн рублей

Сын начальника Свердловской железной дороги Павла Бурцева стал жертвой телефонных мошенников. Они убедили его отдать им евро, доллары и рубли на общую сумму 27 миллионов рублей. Об этом сообщает АиФ со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Сообщается, что преступники позвонили 22-летнему Алексею во вторник, 11 марта. Они заявили, что ему якобы необходимо заново привязать номер телефона к порталу «Госуслуги».

Злоумышленники назвали номер, по которому следует перезвонить Алексею. После этого ему заявили, что с его счета перечисляют деньги Денису Капустину (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

«Кто это такой, Алексей не знал, но когда нагуглил, очень испугался», отмечает издание. В итоге мошенники уговорили его «задекларировать» все деньги, чтобы не «проводить обыск».

Семья планировала покупку автомобиля, поэтому в квартире Алексея было много наличных денег. Он собрал 24 миллиона рублей, 14 тысяч евро и 3,5 тысячи долларов, а затем передал их курьеру, назвавшему кодовое слово «поезд».

Затем молодой человек обратился в Банк России, сотрудники которого посоветовали ему отправиться в полицию.