В ночь на 15 марта в районе дома 13 на ул. Кирова во Владивостоке частично обрушилась подпорная стена.

© Российская Газета

В результате были повреждены три автомобиля, припаркованные рядом.

Прокуратура Советского района города проверит обстоятельства этого инцидента.

"По результатам проверки надзорное ведомство примет исчерпывающий комплекс мер реагирования", - говорится в сообщении.

В администрации Владивостока уточнили, что стену начнут ремонтировать на следующей неделе. Целиком инфраструктурный объект обновят в течение двух месяцев.