Во Владивостоке частично обрушилась подпорная стена
В ночь на 15 марта в районе дома 13 на ул. Кирова во Владивостоке частично обрушилась подпорная стена.
В результате были повреждены три автомобиля, припаркованные рядом.
Прокуратура Советского района города проверит обстоятельства этого инцидента.
"По результатам проверки надзорное ведомство примет исчерпывающий комплекс мер реагирования", - говорится в сообщении.
В администрации Владивостока уточнили, что стену начнут ремонтировать на следующей неделе. Целиком инфраструктурный объект обновят в течение двух месяцев.