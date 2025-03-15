В Москве арестовали разыскиваемого Интерполом преступника

В Москве арестовали гражданина Румынии Василя Родидеала, обвиняемого на родине в тяжких преступлениях. Его 10 лет разыскивал Интерпол, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

На официальном сайте румынской полиции указано, что Родидеал находится в розыске. Его осудили на 12,5 лет за создание ОПГ, хранение оружия и ряд других преступлений. В частности, пресса сообщала, что в 2005 году он планировал убийство бизнес-партнера, заложив взрывчатку в его автомобиль.

Telegram-канал Shot сообщает, что 63-летнего Родидеала искали 10 лет и обнаружили в Москве. Его задержали в квартире на Нахимовском проспекте. Подозреваемый незаконно получил паспорт гражданина РФ в 2018 году и стал «Кравцовым Василием Ивановичем».

Суд в столице избрал меру пресечения в виде ареста еще в конце февраля 2025, однако известно об этом стало только сейчас. Обвиняемый возражал против ареста, просил его отклонить или избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Румынские власти уже попросили экстрадировать арестованного, вопрос сейчас решается в Генпрокуратуре.