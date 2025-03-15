Губернатор Белгородской области заявил об атаках по региону

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что атаки по региону продолжаются. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал, сообщил он в своем Telegram-канале.

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По его словам, в городе Валуйки в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и последующей детонации загорелась сухая трава.

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В селе Муром Шебекинского округа с беспилотника были сброшены два взрывных устройства, в результате чего в одном частном доме повреждено остекление, во втором — пробита кровля. Кроме того, в селе Тишанка Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства с дрона были повреждены частное домовладение и надворная постройка.

Ранее над Воронежской областью сбили несколько украинских беспилотников. Как сообщил глава российского региона Александр Гусев, аппараты были обнаружены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны. Их количество не уточняется.