По делу Тимура Иванова арестовали свыше 40 счетов

Обеспечительные меры в рамках уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова наложены на расчетные счета в московских банках. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, согласно результатам оперативно-разыскной деятельности, у жены экс-заместителя министра в двух банках открыто восемь счетов с общим оборотом 1,43 млн рублей и 2,68 млн рублей. Еще на 33 расчетных счетах, оформленных на других лиц в четырех кредитных организациях, арестованы деньги на общую сумму более 12 млн рублей. Общая сумма арестованных средств составляет свыше 20 млн рублей.

Задержан замминистра обороны Тимур Иванов

Как заявил источник, после проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что деньги, добытые преступным путем, Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц, в том числе на расчетные счета матери и отца, а также бывшей супруги и матери своей малолетней дочери.

5 марта сообщалось, что Московский городской суд не стал передавать в районную инстанцию дело экс-замминистра обороны Иванова о растрате.

Иванов, курировавший в российском Минобороны военно-строительный сектор, и его соратник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в значительном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 млрд рублей, однако экс-чиновник не признает свою вину.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова нашли секретный документ.