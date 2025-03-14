Мужчина напал с ножом на охранника в московском метро

Мужчина напал с ножом на сотрудника службы безопасности на станции московского метро «Улица 1905 года». Об этом сообщает «Агентство “Москва”».

Согласно информации источника, 41-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии. Когда его остановили сотрудники службы безопасности, между ними завязался конфликт. В какой-то момент мужчина достал нож и набросился на сотрудника.

В результате мужчину задержали. О его действиях сообщили в полицию — в отношении дебошира было возбуждено уголовное дело по статьям о побоях и угрозе убийством. Он был отпущен под подписку о невыезде.

Пострадавший сотрудник службы безопасности был доставлен в больницу. Подробности его состояния не называются, однако источник уточнил, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Кроме того, нападение попало на запись камеры видеонаблюдения. На полученных кадрах можно увидеть, что дебошира пытались остановить очевидцы.

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