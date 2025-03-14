В Подмосковье перекрыли движение из-за аварии на газопроводе

Администрация муниципального округа Истра сообщила в своем Телеграм-канале, что в связи с аварийной ситуацией на газопроводе высокого давления было перекрыто в обе стороны движение по дороге от трассы "Новая Рига" до деревни Мансурово.

© Московский Комсомолец

В сообщении подчеркивается, что на месте уже работает аварийная бригада, организовано дежурство сотрудников Госавтоинспекции.

Предполагается, что авария будет устранена в течение 6-7 часов.

Автомобилистов просят выбирать пути объезда.