В Подмосковье перекрыли движение из-за аварии на газопроводе

В Истринском районе перекрыли движение из-за аварии на газопроводе
Администрация муниципального округа Истра сообщила в своем Телеграм-канале, что в связи с аварийной ситуацией на газопроводе высокого давления было перекрыто в обе стороны движение по дороге от трассы "Новая Рига" до деревни Мансурово.
В сообщении подчеркивается, что на месте уже работает аварийная бригада, организовано дежурство сотрудников Госавтоинспекции.
Предполагается, что авария будет устранена в течение 6-7 часов.
Автомобилистов просят выбирать пути объезда.