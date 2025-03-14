Мужчина разорил любовницу ради жены и детей в Ростовской области

Житель Ростовской области разорил собственную любовницу ради жены и детей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Издание сообщает, что женатый мужчина познакомился с 42-летней жительницей Ростова-на-Дону, после чего переехал к ней домой. Там он начал спаивать свою новую любовницу, а потом обманом оформил на нее ссуду. Чтобы уговорить женщину пойти на такой шаг, мужчина придумал историю об уголовном деле, а также о необходимости заплатить около миллиона рублей за услуги адвоката.

Как только любовница согласилась на ссуду, мужчина сразу же взял деньги и пропал. В итоге женщина обратилась в полицию — тогда в отношении ее бывшего возлюбленного возбудили уже настоящее уголовное дело.

Отмечается, что мужчину уже нашли — оказалось, что у него есть жена и двое детей. На полученные от любовницы деньги он купил мебель и бытовую технику, а остаток отдал своей законной жене. В результате, мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, а также штрафу в размере 392 тысяч рублей в пользу государства. При этом, потерпевшая никаких денег в суде не получила — если она не сможет взыскать эти средства с семьи своего бывшего любовника, то ей придется возвращать задолженность самостоятельно.

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