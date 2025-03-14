В краеведческом музее в Судже от удара ВСУ погибла сотрудница

ВСУ вновь атаковали Курскую область. Исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн рассказал, что в уничтоженном вооруженными силами Украины музее погибла сотрудница.

© Российская Газета

ВСУ нанесли удар по освобожденной Судже. Он пришелся по зданию краеведческого музея. По предварительной информации, в результате погибла сотрудница музея.

Женщина оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние. Еще двое сотрудников музея ранены, сейчас их доставляют в больницу.

Само здание краеведческого музея - памятник архитектуры конца XIX века (дом купца Чупилова) - к сожалению, уничтожено в результате украинского удара.

Александр Хинштейн выразил соболезнования родным погибшей сотрудницы и заверил, что вся необходимая помощь ее семье, а также раненым будет обязательно оказана.