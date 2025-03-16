В отношении блогера Маркаряна началась проверка

В отношении инфобизнесмена и блогера Арсена Маркаряна началась доследственная проверка по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Поводом стало интервью блогера, в котором он призывал к терроризму в России и в отношении ее граждан с использованием беспилотников.

Маркарян стал звездой Рунета благодаря своим скандальным интервью. В них блогер резко высказывался о противоположном поле и выражал всестороннюю поддержку патриархальному укладу жизни. Например, по словам блогера, женщина должна готовить, рожать и не выходить из дома. Из-за высказываний и бороды Маркарян быстро получил прозвище Мизогимли — производное от имени гнома и понятия «мизогиния» (то есть женоненавистничество).