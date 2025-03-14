Арестованного в Израиле гражданина РФ экстрадировали в США
Гражданина России Ростислава Панева, у которого также есть израильское гражданство, экстрадировали из Израиля в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции США.
Как сообщили в ведомстве, Панева подозревают в разработке программ-вымогателей хакерской группы LockBit. В декабре 2024 года минюст США предъявил ему обвинения в киберпреступлениях. По версии следствия, мужчина является одним из создателей программного обеспечения для «самой разрушительной группы вымогателей в мире» LockBit. Согласно данным министерства юстиции, всего LockBit получили путем вымогательства более 500 миллионов долларов.
«Гражданин России и Израиля был экстрадирован в Соединенные Штаты по обвинению в том, что он был разработчиком программы-вымогателя LockBit. В августе 51-летний Ростислав Панев был задержан в Израиле в соответствии с запросом США. Сегодня Панев был экстрадирован в Соединенные Штаты и впервые предстал перед мировым судьей Андре Эспинозой. Панев содержался под стражей в ожидании судебного разбирательства», — сказано в сообщении американского ведомства.