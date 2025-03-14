Арестованного в Израиле гражданина РФ экстрадировали в США

Гражданина России Ростислава Панева, у которого также есть израильское гражданство, экстрадировали из Израиля в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции США.

Как сообщили в ведомстве, Панева подозревают в разработке программ-вымогателей хакерской группы LockBit. В декабре 2024 года минюст США предъявил ему обвинения в киберпреступлениях. По версии следствия, мужчина является одним из создателей программного обеспечения для «самой разрушительной группы вымогателей в мире» LockBit. Согласно данным министерства юстиции, всего LockBit получили путем вымогательства более 500 миллионов долларов.