Российскому капитану контейнеровоза Solong предъявили обвинения

Британская полиция предъявила обвинения капитану контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером Stena Immaculate у побережья Англии. Как ранее подтвердили в посольстве РФ в Лондоне, задержанный мужчина является гражданином России.

"Капитан судна Solong 59-летний Владимир Мотин из Приморского района Санкт-Петербурга обвиняется в преступной халатности, которая повлекла за собой гибель человека, и остается под стражей, чтобы завтра (в субботу, 15 марта) предстать перед магистратским судом Халла", - говорится в сообщении, распространенном полицейским управлением округа Хамберсайд.

Ранее в посольстве РФ заявили корреспонденту ТАСС, что 13 марта дипломаты консульского отдела дипмиссии провели обстоятельный телефонный разговор с капитаном судна. Ему предоставлены переводчик и адвокат, с которыми российские дипломаты также поддерживают постоянный контакт.

Утром 10 марта контейнеровоз Solong под флагом Португалии столкнулся в Северном море с танкером Stena Immaculate под флагом США, который стоял на якоре. В результате разлома грузового танка часть авиационного топлива, которое перевозил танкер, вылилась в море. На Stena Immaculate произошли взрывы, после чего оба судна загорелись.

Среди членов экипажа контейнеровоза было пять россиян, включая капитана. Никто из них не пострадал. При этом один из моряков с Solong пропал без вести и считается погибшим, идут поиски его тела. По данным полиции, речь может идти о гражданине Филиппин.

14 марта полиция продлила срок пребывания под стражей капитана контейнеровоза на 36 часов.