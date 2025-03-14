11-летняя девочка забеременела от отца в российском регионе

В Липецкой области 11-летняя девочка забеременела от своего 39-летнего отца. Суд признал изверга виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности ребенка, сообщает пресс-служба судебной системы области.

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Следствие установило, что с 2022-го по 2024 год житель Задонского района неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, что привело к беременности девочки.

В суде заявили, что, так как беременность оказалась замершей, "врачи были вынуждены выполнить ее прерывание".

Несмотря на отрицание вины и заявления об оговоре, суд признал отца виновным и назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал выплатить дочери компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

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