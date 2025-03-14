Убийцей неонациста Демьяна Ганула оказался 46-летний дезертир.

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба СБУ.

«Стрелявшим в активиста мужчиной оказался 46-летний дезертир», — заявили в СБУ.

Представители спецслужб проверяют версию о «русском следе» в данном убийстве.

14 марта в Одессе был застрелен организатор поджога Дома профсоюзов в 2014 году Демьян Ганул. Судя по видео, его добили выстрелом в голову, когда он лежал на тротуаре.

На Украине задержали подозреваемого в убийстве националиста Ганула*

Произошедшее квалифицировано как умышленное убийство, совершённое по заказу.

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве Ганула.

Владимир Зеленский поручил правоохранителям «привлечь все необходимые силы» для расследования убийства неонациста.

*внесен в перечень террористов и экстремистов в России