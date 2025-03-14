СБУ: убийцей Ганула* оказался дезертир
Убийцей неонациста Демьяна Ганула оказался 46-летний дезертир.
Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба СБУ.
«Стрелявшим в активиста мужчиной оказался 46-летний дезертир», — заявили в СБУ.
Представители спецслужб проверяют версию о «русском следе» в данном убийстве.
14 марта в Одессе был застрелен организатор поджога Дома профсоюзов в 2014 году Демьян Ганул. Судя по видео, его добили выстрелом в голову, когда он лежал на тротуаре.
На Украине задержали подозреваемого в убийстве националиста Ганула*
Произошедшее квалифицировано как умышленное убийство, совершённое по заказу.
В Одессе задержали подозреваемого в убийстве Ганула.
Владимир Зеленский поручил правоохранителям «привлечь все необходимые силы» для расследования убийства неонациста.
*внесен в перечень террористов и экстремистов в России