Рабочий погиб при стройке филиала Большого театра

Слесарь-монтажник, участвовавший в строительстве филиала Большого театра, скончался после того как его, по предварительной версии, придавило подъемником, сообщает Telegram-канал Amber Mash.

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Работнику было 27 лет. Он был госпитализирован, но скончался от травм.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил строительных работ, повлекшее смерть по неосторожности.

Прокуратура проверяет исполнение при строительстве трудового законодательства.