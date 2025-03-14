Классный руководитель избил первоклассницу в Липецке

Классный руководитель избил первоклассницу в одной из школ Липецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК России по региону.

В результате у ребенка был зафиксирован ушиб мягких тканей лица. По данной информации была организована доследственная проверка, сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего.

Помимо этого, в СМИ также попало видео, где у пострадавшей девочки спрашивают, откуда она получила травмы. По словам ребенка, ее ударил классный руководитель.

Кроме того, эту версию также подтвердили родители девочки, которые уже обратились в полицию с соответствующим заявлением. При этом, отец пострадавшей девочки утверждает, что это уже не первый подобный случай. Эту информацию подтвердил родитель другого ребенка — по его словам, этот же классный руководитель уже бил его сына.

«В средствах массовой информации и социальных медиа распространено сообщение о причинении телесных повреждений школьнице ее классным руководителем в одной из школ областного центра. После осмотра первоклассницы в медучреждении поставлен предварительный диагноз - ушиб мягких тканей лица», — рассказали в СУСК.

Ранее уголовное дело в отношении агрессивного учителя было возбуждено в Приморье.