В Москве во время шторма с крыши бизнес-центра сорвало рубероид, который упал на стоящие на парковке автомобили, под ним оказалось семь машин. Об этом сообщает SHOT.

Уточняется, что сильный ветер сорвал кровлю со здания на Кронштадском бульваре. После этого рубероид упал на открытую парковку у торгового центра «Персей».

«Никто не пострадал, на место выехали МЧС», — говорится в тексте.

Под полотном оказалось около семи машин. Степень полученных повреждений пока оценить невозможно.

Ранее в Москве объявили желтый уровень опасности из-за штормового ветра. Его скорость местами может достигать 22 метров в секунду. Ожидается, что шторм должен стихнуть к 23:00.