В Москве 59-летний мужчина заманил в квартиру 10-летнюю девочку и растлил ее

В Москве педофил со стажем несколько лет растлевал маленькую соседку и заставил ее молчать об этом, пишет mk.ru. Около трех лет назад житель дома на Бескудниковском бульваре обратил внимание на свою юную соседку, которой тогда было всего 10 лет. 59-летний Ренат (имя изменено) часто проводил время во дворе, охотно общался с другими жильцами, однако о себе рассказывал неохотно. Окружающим было известно лишь то, что он женат и имеет взрослых детей. Девочка, которую он выбрал себе в жертвы, и подумать не могла, что мужчина, с которым общается ее собственный отец, имеет наклонности педофила. Позднее выяснилось, что еще в советское время он раздел догола ребенка в детском саду и получил судимость за развратные действия. Поэтому, когда извращенец пригласил школьницу с особенностями развития в свою квартиру, та согласилась. Злоумышленник стал регулярно приставать к соседке, а та по-прежнему не догадывалась, что "дядя Ренат" творит нечто ужасное. О том, что происходило в его квартире, 12-летняя жертва рассказала другим взрослым лишь несколько дней назад. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.