На Украине задержали подозреваемого в убийстве националиста Ганула*

На Украине задержали подозреваемого в убийстве неонациста Демьяна Ганула* (*внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что правоохранительные органы Украины опубликовали фото задержанного. Официально его личность не раскрывается, однако ранее в СМИ появилось его имя — Сергей Кочу.

Напомним, что утром 14 марта Ганула* застрелили на оживленной улице неподалеку от отделения полиции и здания Службы безопасности Украины. При этом, момент убийства попал на видеозапись — на полученных кадрах можно увидеть, как убийца добивает лежавшего Ганула* контрольным выстрелом, после чего спокойно уходит.

В Одессе убит организатор поджога Дома профсоюзов националист Ганул

Как уточняет источник, Ганул* являлся неонацистом, а также руководителем силового блока одесской ячейки «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Кроме того, его подозревают в организации и исполнении убийств 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. В 2024 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула*, после чего тот был объявлен в международный розыск.

*внесен в перечень террористов и экстремистов в России