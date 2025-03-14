Прихожанка умерла в подмосковном храме от инфаркта

Женщина скончалась в храме в Истринском районе, где проживала около двух недель. Предварительной причиной смерти стал инфаркт. Незадолго до трагедии у прихожанки произошел конфликт с сыном.

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Об этом в пятницу, 14 марта, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Около двух недель назад жительница Северодвинска прилетела в Москву, чтобы навестить своего сына. Молодой человек работал поваром в ресторане. Женщина, приехав в Подмосковье на работу к сыну, была огорчена холодным отношением со стороны родственника. Мужчина поссорился с матерью и попросил ее уехать. Дама решила помолиться за здоровье отпрыска и направилась в храм Рождества Христова, расположенный в селе Рождествено, — рассказал источник «МК».

Находясь в храме, женщина обратилась к священнику с просьбой о временном проживании, предложив взамен помощь в хозяйственных делах. В течение двух недель она занималась уборкой помещений, ухаживала за свечами и оказывала поддержку другим прихожанам. Вечером 12 марта в помещении для паломников, расположенном рядом с храмом, у нее случился эпилептический припадок.

После оказания первой помощи женщина легла спать, а на следующее утро была обнаружена мертвой. О случившемся сотрудники полиции уже сообщили ее сыну.

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