Стали известны подробности стрельбы у детского сада в Коммунарке

Следственный комитет (СК) раскрыл подробности стрельбы у частного детского сада на улице Липовый парк в поселке Коммунарка в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Как рассказали в СК, стрельба началась после того, как один из пришедших за ребенком отцов увидел у детского сада свою бывшую жену в сопровождении другого мужчины. После этого между ними завязался конфликт, который перерос в стрельбу — 37-летний мужчина выстрелил знакомому своей бывшей жены в ногу.

В ведомстве также добавили, что в результате стрельбы никто из детей не пострадал. Мужчина, по которому открыли стрельбу, получил ранение в ногу. Ему была оказана медицинская помощь.

В свою очередь злоумышленник был задержан полицией. При этом инцидент и последующее задержание попали на кадры видеозаписи очевидцев. На них можно увидеть, как наряд полиции задерживает мужчину, который не оказывает сотрудникам правоохранительных органов сопротивления.

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По информации Telegram-канала SHOT, задержанным оказался разорившийся бизнесмен. При этом, в новом сожителе своей бывшей он узнал более успешного предпринимателя. Как уточняет источник, злоумышленника зовут Юрий Андреев, и он владеет бизнесом по строительству. В данный момент его предприятие находится на стадии ликвидации. Новым любовником его бывшей супруги, как утверждает SHOT, оказался 38-летний владелец компании по продаже офисной мебели.

Помимо этого источник также сообщает, что Андреев специально дожидался бывшую жену с новым сожителем у детского сада, после чего вступил с парой в конфликт.