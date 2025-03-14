Стало известно о гражданах РФ на столкнувшемся с танкером судне Solong

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На борту контейнеровоза Solong, который столкнулся с танкером Stena Immaculate у берегов Англии в Северном море, находились пять россиян, включая капитана судна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Лондоне.

Отмечается, что все члены экипажа живы и полученные ими травмы в результате инцидента не вызывают беспокойства.

«По информации судовладельца, в составе команды Solong входят пять граждан Российской Федерации. Среди них — капитан судна, который был задержан компетентными органами Великобритании и в настоящее время находится под следствием», — говорится в тексте.

Капитана контейнеровоза Solong арестовали после столкновения с танкером Stena Immaculate в море

В посольстве указали, что связывались с капитаном судна вечером 13 марта, он чувствует себя хорошо. Ему предоставили переводчика и адвоката, с которыми сотрудники диппредставительства поддерживают постоянный контакт.

Напомним, что Solong столкнулся с Stena Immaculate 10 марта. Во время инцидента танкер стоял на якоре возле порта Гримсби, сухогруз врезался в него на скорости около 30 километров в час. После столкновения оба судна загорелись. Танкер перевозил авиатопливо и, по меньшей мере, один из резервуаров был разрушен в результате удара, что привело к попаданию топлива в море.