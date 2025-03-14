Экс-замгубернатора Брянской области задержали

Бывшего заместителя губернатора Брянской области задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

В 2019-2021 годах чиновник курировал в Брянской области строительство и капитальный ремонт социально значимых и иных объектов по государственным и муниципальным контрактам. По версии следователей, экс-замгубернатора получил взятки от предпринимателей, которые строили спортивно-оздоровительные комплексы в Брянске, а также проводили капремонт многоэтажного дома в Фокино. За общее покровительство при выполнении контрактов бывшему заместителю главы региона заплатили более 4 млн рублей.

«В настоящее время бывший заместитель губернатора Брянской области задержан и доставляется в следственный орган Следственного комитета России. В ближайшее время он и другие соучастники преступления будут допрошены», — добавили в ведомстве.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в следственных органах, речь идет о Сергее Тимошенко. Его уволили с поста замгубернатора 22 сентября 2021 года.