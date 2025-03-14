Названа причина стрельбы у детского сада в Коммунарке

Telegram-канал Mash сообщает, что мотивом мужчины, устроившего стрельбу рядом с детским садом в Коммунарке, стал конфликт с отчимом его ребенка. Источник ТАСС в оперативной службы назвал причиной стрельбы «конфликт между родителями».

По данным Mash, между двумя мужчинами произошла перепалка, они вышли за территорию детского сада и начали драться. Как утверждает Telegram-канал, уже за территорией садика папа ребенка совершил выстрел из травматического оружия. Оба участника конфликта находятся на допросе в полиции.

В детском саду в Новой Москве открыли стрельбу

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный мужчина ворвался в детский сад в Новой Москве и открыл стрельбу. Отмечалось, что пострадавших среди детей нет.

Сообщалось, что инцидент произошел в одном из частных детских садов Коммунарки. В результате ранение ноги получил мужчина.