У москвички украли Rolex и ювелирку на 4 млн рублей в фитнес-клубе

Дорогие часы Rolex и золотое кольцо на 4 миллиона рублей пропали у посетительницы московского спортивного клуба после тренировки. Инцидент произошел в фитнес-студии в Хамовниках, сообщает РЕН ТВ.

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По данным источника, 34-летняя женщина после тренировки переоделась в раздевалке и обнаружила пропажу украшений и часов лишь спустя 10 минут.

По словам потерпевшей, пропали часы Rolex стоимостью около 2 миллионов рублей, золотое кольцо с изумрудом за 2 миллиона рублей, а также серебряное кольцо с фианитом за 18 тысяч рублей. Женщина написала заявление в полицию.

В настоящее время следователи изучают записи с камер видеонаблюдения. Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.