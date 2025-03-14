Днем в пятницу, 14 марта, неизвестный мужчина ворвался в детский сад в Новой Москве и открыл стрельбу, один человек пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, стрельба произошла в частном детском саду в Коммунарке. В результате ранение ноги получил находившийся в здании мужчина, пострадавших среди детей нет. На месте работает полиция.

Ранее в этот же день в Зеленогорске (Красноярский край) был задержан мужчина, выстреливший в потолок поликлиники из пневматического оружия. В региональном управлении МВД сообщили, что стрелявший был пациентом поликлиники и, по предварительным данным, находился в нетрезвом состоянии.

В результате инцидента никто не пострадал. Мужчину 1977 года рождения доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он был ранее судим.