Прокуратура Москвы начала уголовное преследование Евгения Чичваркина*

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении Евгения Чичваркина* за то, что он продолжил распространять материалы без указания статуса иноагента.

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Прокуратура заявила, что Чичваркин с 4 по 12 марта 2025 года в нарушение порядка деятельности иноагента «продолжил распространение сообщений и материалов в одном из видеохостингов», не указывая, что они созданы иностранным агентом.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Чичваркина по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции России от 03.06.2022.