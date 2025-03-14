Адвокат указала на нарушения в деле россиянина Тордена

Адвокат россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский), задержанного летом 2023 года в Финляндии, заявила, что финский суд нарушил принцип презумпции невиновности в его отношении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Наталию Мальгину.

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Тордена задержали в июле 2023-го в аэропорту Хельсинки. На следующий день суд арестовал его. Сообщалось, что он находился под санкциями ЕС под именем Ян Петровский и ему был запрещен въезд в Шенгенскую зону, и в Финляндию он въехал по новым документам.

Адвокат сообщала, что у Тордена есть вид на жительство в Финляндии на основании учебы его жены. 13 февраля суд признал Тордена виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена. Защита россиянина не согласилась с обвинительным приговором.

В марте 2025 года суд Хельсинки приговорил Тордена к пожизненному заключению по обвинению в четырех военных преступлениях, якобы совершенных на Украине в 2014 году. Мальгина подчеркнула, что этот приговор также будет обжалован. Торден отрицает свою вину. В 2014-м он занимал должность заместителя командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», участвовавшей в конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР, отмечает РИА Новости.

По словам адвоката, суд счел, что исключительно в силу своего руководящего положения Торден должен нести ответственность за деятельность всей группы. Мальгина считает, что такой подход нарушает один из базовых принципов правосудия.

«В приговоре явно нарушен принцип презумпции невиновности и личной ответственности за совершение уголовных преступлений», - подчеркнула она.

Выдачи Тордена по делу о событиях в Донбассе в 2014-2015 годах добивалась Украина. Однако в декабре 2023-го верховный суд Финляндии запретил экстрадицию.