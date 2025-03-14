Знакомые рассказали о россиянке, до смерти накачавшей 2-летнего сына наркотиками

В Челябинской области стали известны подробности о семье, где двухлетний ребенок умер из-за отравления наркотиками, пишет РЕН ТВ. По данным следствия, к трагедии может быть причастна мать малыша Екатерина Короткова, которая, предположительно, систематически вводила ему наркотические вещества, чтобы заглушить плач. Экспертиза опровергла первоначальную версию о врожденной патологии.

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Соседи семьи Коротковых из Миасса шокированы, но признаются, что подобное развитие событий не стало для них полной неожиданностью. По их словам, Екатерина и её сожитель регулярно употребляли наркотики, а дети часто оставались без присмотра, скитаясь по окрестностям и попрошайничая. В доме, где были детские вещи и игрушки, также нашли шприцы, весы и другие атрибуты наркотического употребления.

Как выяснилось, это был не первый случай, когда двухлетний малыш оказывался на грани жизни и смерти из-за передозировки. Соседка Юлия вспоминает, как однажды дочь Коротковой прибежала к ней за помощью, сообщив, что братик не дышит. Тогда мальчика удалось спасти. Мать обещала отвезти малыша в больницу, однако не сделала этого. После очередной передозировки медики оказались бессильны.

Короткова, воспитывающая четверых детей от разных отцов, не состояла на учете в органах опеки. Тем не менее дети часто были предоставлены сами себе, пока мать и её сожитель пропадали в «наркотических марафонах». Дети нередко приходили к соседям, прося еду. Семья жила в основном на детские пособия.

Следователи выясняют, подвергались ли другие дети Екатерины Коротковой воздействию наркотиков. Дети изъяты из семьи и переданы бабушке. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ей грозит до 20 лет лишения свободы. На время расследования Екатерина Короткова заключена под стражу.