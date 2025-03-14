Отдохнувшая в Дубае россиянка попалась на таможне с сотней кораллов в багаже

Россиянка вернулась на родину после отдыха в Дубае и попалась на таможне с сотней кораллов в багаже. Об этом говорится на сайте Уральского таможенного управления.

Уточняется, что 124 коралла нашли в чемодане пассажирки рейса Дубай — Екатеринбург. Она собрала их на пляже после шторма и решила взять с собой на память. Однако жительница Кургана не знала, что на их провоз нужно разрешение. Таможенники изучили находки и пришли к выводу, что они относятся к отряду Мадрепоровые — то есть находятся под угрозой исчезновения.

Теперь россиянке грозит административное наказание за несоблюдение ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза и недекларирование товаров.

Ранее британский турист решил после отпуска вывезти из Таиланда десятки килограммов марихуаны и попался в аэропорту. Он надежно упаковал в два чемодана 38 килограммов каннабиса, завернув его в двухслойные пакеты.