Появилось фото подозреваемого в убийстве националиста Ганула*

Украинская полиция опубликовала фотографии мужчины, подозреваемого в убийстве националиста Демьяна Ганула*. В соцсетях также появилось видео, на котором неизвестный мужчина убивает Ганула* контрольным выстрелом.

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В полиции заявили, что устанавливают местонахождение мужчины. В СМИ ранее появилась информация, что стрелявший в Ганула* добровольно сдался полиции. Однако украинские правоохранители опровергли эти данные.

Вассерман выдвинул версию убийства Ганула*

Ганул* был убит в центре Одессы днем 14 марта. СМИ писали, что в него выстрелил неизвестный мужчина. Ганул* был членом «Правого сектора»** и одним из организаторов поджога Дома профсоюзов. Второго мая 2014 года сторонники евромайдана устроили пожар в Доме профсоюзов, где находились противники смены власти на Украине. Жертвами пожара стали 42 человека.

В последнее время Ганул* был известен как борец с противниками мобилизации. Он причастен к избиениям людей, которые негативно высказывались о мобилизации и военкомах на Украине. При этом сам Ганул* в армии не служил.

* внесен в реестр террористов/экстремистов в РФ.

** террористическая организация, запрещена в России.