В Киеве рассказали о деталях убийства организатора поджога Дома профсоюзов

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в деле об убийстве Демьяна Ганула**, одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе, есть подозреваемый, его личность устанавливается. Об этом сообщили украинские СМИ.

Клименко заявил, что в МВД Украины сформировали следственно-оперативную группу «из лучших работников», она уже отправилась в Одессу. Также в город направили полк Национальной полиции. Министр взял расследование убийства под личный контроль.

«Мне доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на сейчас. Есть конкретные зацепки», - сказал Клименко.

Ганул был убит в центре Одессы днем 14 марта. СМИ писали, что в него выстрелил неизвестный мужчина. Ганул был членом «Правого сектора»* и одним из организаторов поджога Дома профсоюзов. Второго мая 2014 года сторонники евромайдана устроили пожар в Доме профсоюзов, где находились противники смены власти на Украине. Жертвами пожара стали 42 человека.

Названа возможная причина убийства поджигателя Дома профсоюзов

В последнее время Ганул был известен как борец с противниками мобилизации. Он причастен к избиениям людей, которые негативно высказывались о мобилизации и украинских военкомах. При этом сам Ганул в армии не служил.

* террористическая организация, запрещена в России.

** внесен в реестр террористов/экстремистов в РФ.