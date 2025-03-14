Названа возможная причина убийства поджигателя Дома профсоюзов

Причиной убийства украинского активиста Демьяна Ганула могла стать месть родственника одного из погибших мобилизованных бойцов ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Напомним, что инцидент произошёл около 10:30 по местному времени (11:30 мск) на Александровском проспекте в Одессе. Неизвестный сделал два выстрела в Ганула, после чего скрылся с места происшествия. Среди других рассматривается версия о заказном убийстве и киллере.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко взял расследование убийства под личный контроль. Поимкой стрелявшего занимается «оперативная группа из лучших работников», которую сформировал центральный аппарат Нацполиции.