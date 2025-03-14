СМИ: сын бывшего вице-главы ФКР Буганова выпал с шестого этажа в Москве

Сын бывшего вице-президента федерации каратэ РФ (ФКР) Данияла Буганова якобы упал с окна шестого этажа в столице после конфликта с сестрой.

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Об этом в пятницу, 14 марта, сообщили соцсети.

— 11-летний сын бывшего вице-президента федерации каратэ России Данияла Буганова выпал из окна шестого этажа в Москве после ссоры с сестрой. <...> Сейчас он в больнице с переломами, ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой. Сам Даниял Буганов в это время был в Дубае, — написал Telegram-канал Mash.

До этого тело подростка обнаружили под окнами жилого дома в Москве. По предварительной информации, он также выпал из окна.

Ранее житель дома на Славянском бульваре в столице решил забраться в вентиляционную шахту, но не удержался там и упал с высоты 13-го этажа. По неподтвержденной информации, он искал там закладку с наркотическими веществами. Об этом 10 февраля сообщили в соцсети.