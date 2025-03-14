Судью ООН признали виновной в рабовладении

Британский суд признал судью ООН Лидию Мугамбе из Уганды виновной в рабовладении. Об этом сообщает Independent.

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Следствие установило, что Мугамбе заставила молодую девушку бесплатно работать и присматривать за ее детьми в Великобритании, пользуясь ее юридической неграмотностью и обманывая относительно цели приезда в страну.

Судья сговорилась с угандийским чиновником, чтобы он помог проспонсировать поездку жертвы в Британию в обмен на ее влияние на судебное дело чиновника. Суд пришел к выводу, что Мугамбе искала кого-то, кто мог бы на нее работать практически в положении рабыни.

Мугамбе отрицала обвинения, утверждая, что относилась к девушке с любовью и заботой.