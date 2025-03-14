В Одессе убит организатор поджога Дома профсоюзов в 2014 году, националист Демьян Ганул. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Рады Украины Алексей Гончаренко*.

По информации Telegram-канала Shot, убийство произошло утром сегодня, 14 марта. Неизвестный сделал два выстрела в Ганула, после чего скрылся с места происшествия.

Напомним, что весной 2014 года на фоне государственного переворота на Украине активисты «антимайдана» разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая между противниками смены власти, футбольными фанатами из Харькова и Одессы, а также сторонниками «евромайдана» началась потасовка. В результате палаточный лагерь разгромили, а националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором прятались активисты. Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали.

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В апреле 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула. Его обвиняли в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения под международной защитой. Националист был известен своими нападениями на украинцев, которые отказывались идти на фронт и уклонялись от мобилизации. Жесткие потасовки он снимал на камеру и выкладывал в интернет.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов