Музей неизвестного солдата попытались поджечь в российском регионе

Неизвестный попытался устроить пожар в музее неизвестного солдата в Смоленской области, сообщает Telegram-канал Shot. Злоумышленника разыскивают правоохранители. Предварительно, поджигателя вели украинские кураторы.

По информации канала, неизвестный с пакетом в руке перелез через забор и бросил в окно здания на улице Комсомольской в Вязьме бутылку с зажигательной смесью. В результате инцидента повреждение получила пластиковая труба внутри здания — она оплавилась при горении, — а также окно и подоконник.